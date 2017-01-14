14 января 2017, 16:37
Литва установит забор на границе с Калининградом
Литва планирует в этом году построить забор на границе с Калининградом, деньги на это предусмотрены в бюджете республики, сообщает газета Lietuvos žinios.
В статье отмечается, что в настоящее время граница Литвы и России в Калининградской области обозначалась лишь 13-метровой контрольной линией и специальными знаками.
По данным издания, за забором будет наблюдать специальная система, средства на которую будут выделены в следующем году.
Забор, пишет Lietuvos žinios, нужен, чтобы в страну не попадала контрабанда.
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