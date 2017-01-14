Литва установит забор на границе с Калининградом

Литва планирует в этом году построить забор на границе с Калининградом, деньги на это предусмотрены в бюджете республики, сообщает газета Lietuvos žinios.

В статье отмечается, что в настоящее время граница Литвы и России в Калининградской области обозначалась лишь 13-метровой контрольной линией и специальными знаками.

По данным издания, за забором будет наблюдать специальная система, средства на которую будут выделены в следующем году.

Забор, пишет Lietuvos žinios, нужен, чтобы в страну не попадала контрабанда.