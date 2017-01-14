При аварии автозака на Ставрополье пострадали девять человек

В Ставропольском крае автомобиль ГАЗ, перевозившей арестованных, попал в аварию. В результате пострадали девять человек, сообщает региональный главк МВД.

По состоянию на утро субботы в больнице остаются четверо пострадавших, сообщает краевой главк МЧС.

Автозак вез арестованных в СИЗО Пятигорска. На 8-м километре дороги «Пятигорск — Георгиевск» при обгоне ГАЗа на встречную полосу выехал автомобиль «Приора». Там он столкнулся с грузовиком «Вольво». «Вольво» отбросило на встречку, где машина столкнулась в автозаком.

В результате ДТП травмы получили трое водителей и шесть пассажиров.

МВД проводит служебную проверку.