Гайдаровский форум - 2017: итоги второго дня

13 января в Президентской академии прошел второй день VIII Гайдаровского форума. Ведущие российские и зарубежные эксперты, политики, экономисты, ученые, представители бизнес-сообщества обсудили текущую социально-экономическую ситуацию в стране, пути выхода из сложившегося кризиса, отношения с зарубежными партнерами, а также внутренние вопросы: проблемы здравоохранения, образования, подготовки кадров и многое другое.

Ключевой дискуссией форума стала «Устойчивый экономический рост: модель для России», в ходе которой председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин представил свой доклад. Эксперт отметил, что для оздоровления экономики необходимы решительные меры, так как старая модель уже не работает. «Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост, и те шаги, которые должны предпринимать страна, правительство, президент, – они неординарные и достаточно серьезные», – сказал Алексей Кудрин.



В обсуждении доклада приняли участие первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилл Муллер и заместитель председателя Внешэкономбанка (главный экономист) Андрей Клепач.



По словам Ксении Юдаевой, способ создания условий для реформирования экономики и ее большей дифференциации – удержание инфляции на низком уровне. Татьяна Голикова коснулась темы неэффективности государственных инвестиций. «В реальности с ними происходит серьезное неосвоение. Предварительные итоги 2016 г. свидетельствуют о том, что государственные инвестиции были исполнены на беспрецедентно низком уровне», – рассказала она. По словам главы Счетной палаты, это означает, что из 501 объекта, запланированного на 2016 г., к первому декабря прошлого года было введено только 73.

В ходе второго дня Гайдаровского форума спикеры рассмотрели не только текущую экономическую ситуацию в России, но и вспомнили исторические уроки прошедшего столетия. Одной из открывающих дискуссий стала «1917–2017 годы: уроки истории минувшего столетия», посвященная Октябрьской революции 1917 г.



Участие в дискуссии приняли руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов; профессор Городского университета Нью-Йорка, ведущий экономист Всемирного банка (1991–2013 гг.) Бранко Миланович; руководитель Центра экономической истории исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид Бородкин; главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Булдаков; заслуженный профессор русской истории Оксфордского университета Роберт Сервис; заведующий кафедрой институциональной экономики РЭШ Андрей Маркевич; доцент кафедры международных отношений Лондонской школы экономики Джордж Лоусон; профессор Южного методистского университета Даниэл Орловски.

Эксперты обсудили довольно широкий спектр вопросов, связанных как с предпосылками революции 1917 г, так и с ее последствиями и их влиянием на современное общество.



Параллельно с дискуссией об одних из самых значимых исторических событий для нашей страны, прошла сессия «Европа от Лиссабона до Владивостока: мечта или реальность?».

Эксперты обсуждали нынешние отношения России с европейскими странами и возможность создания зоны свободной торговли. Спикеры акцентировали внимание на упущенные из-за санкций выгоды, а также высказали предположения по поводу вероятных положительных изменений в экономике. О принципах выборочного взаимодействия в экономике рассуждал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Глава РСПП призвал прийти к балансу экономических интересов и гармонизировать техническое регулирование и стандарты. «У нас есть возможность достаточно энергично двигаться вперед, используя те наработки, которые у нас есть, сотрудничество по тем направлениям, где интерес общий явно просматривается», – уверен эксперт. Один из участников дискуссии – председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries, премьер-министр Финляндии (1991–1995 гг.) Эско Ахо – напомнил об исторических уроках в экономике. По его мнению, системы, не учитывающие реальные условия и контекст, приходят к банкротству.



Кроме того, в ходе второго дня форума эксперты обсудили позитивные и негативные последствия конкуренции в рамках сессии «Приоритеты конкурентной политики». Модератор сессии – председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров – сказал, что государство не должно мешать конкурировать, но в то же время должно заниматься социальной безопасностью тех, кто может получить негативные результаты конкуренции. Эксперты сессии согласились с этим тезисом. В дискуссии свои доклады также представили премьер-министр Финляндии (1991–1995 гг.) Эско Ахо, председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Представители банковского сектора обсудили состояние российской финансовой инфраструктуры в ходе сессии «Финансовая инфраструктура экономического роста». В дискуссии выступили председатель Правления Внешэкономбанка Сергей Горьков, первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов, президент – председатель Правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов, гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова, глава миссии Международного валютного фонда в России Габриэль Ди Белла. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал примером доверия к отечественной финансовой системе скупку в 2016 г. иностранными инвесторами евробондов, выпущенных Минфином. Вместе с тем чиновник отметил, что в банковском секторе «есть над чем поработать».



Еще одна дискуссия, посвященная вопросам банковской сферы, прошла в рамках второго дня Гайдаровского форума. В ходе сессии «Стратегия и тактика денежно-кредитной политики Центрального банка России» эксперты обсудили приоритеты денежно-кредитной политики и оптимальную реакцию на инфляционные шоки, повышение эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, управление инфляционными ожиданиями экономических агентов. В частности, были рассмотрены информационная политика и долгосрочная стратегия денежно-кредитной политики Центрального банка РФ.

Модератором дискуссии выступил Павел Трунин, руководитель научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, а участниками – Игорь Дмитриев, директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ; Олег Солнцев, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП; Полина Бадасен, заместитель директора Департамента бюджетной политики и стратегического планирования Министерства финансов РФ; Сергей Дробышевский, директор по научной работе Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара; Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы; Наталия Орлова, главный экономист АО «Альфа-банк»; Александр Исаков, главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ.



Во время панельной дискуссии «Где заканчиваются разговоры и начинается помощь малому и среднему бизнесу» представители исполнительной власти, малого и среднего предпринимательства, банковской сферы и корпораций обсудили возможности расширения предпринимательского класса, дальнейшее развитие которого поможет стимулировать экономический рост. Центральным вопросом дискуссии стала политика кредитования малого и среднего бизнеса и, в частности, программа стимулирования кредитования субъектов МСП «6,5». В обсуждении приняли участие Александр Браверман, генеральный директор – председатель Правления, член Совета директоров АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; Михаил Осеевский, заместитель президента – председателя Правления Банка ВТБ (ПАО); Анатолий Попов, старший вице-президент Сбербанка; Дмитрий Тулин, первый заместитель председателя Банка России; Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ.

Также во второй день Гайдаровского форума – 2017 состоялась дискуссия «Технологические сдвиги и экономическая динамика: что происходит на самом деле?». Спикеры обсудили технологические основы экономического роста, а также порассуждали на тему новых качественных показателей для оценки ситуации в экономике. Участниками выступили президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф, председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров, руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов. В качестве приглашенных экспертов присутствовали директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, заместитель генерального директора и программный директор АО «РВК» Евгений Кузнецов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и председатель Совета директоров группы компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев. Модерировал экспертную дискуссию ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау. Ректор отметил, что для определения качества государственного управления в сфере экономики можно применить такие критерии, как динамика частных инвестиций и ипотечного кредитования, доступность кредита, а также структура экспорта.



Проблемы глобального энергетического рынка, экологии и возобновляемых ресурсов раскрыли на сессии «Глобальный энергетический рынок в новых условиях: что несут мировой энергетике технологические революции и озабоченность изменениями климата». Спикеры высказали свое мнение о том, что несет миру Парижское соглашение, возможно ли появление мировой цены на выбросы СО 2 , каковы перспективы развития энергии из возобновляемых источников, как будет выглядеть мировой топливно-энергетический баланс через 20 лет. Участниками обсуждения выступили заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, заместитель председателя Правления ПАО «ГАЗПРОМ» Валерий Голубев, начальник Департамента стратегического планирования «Газпром нефть» Сергей Вакуленко, исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков, управляющий директор ООО «ВЫГОН Консалтинг» Григорий Выгон, главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ Леонид Григорьев.

Проблемы образовательной сферы, кадрового потенциала были затронуты на нескольких дискуссиях второго дня форума. Одними из них стали «В поиске лидеров будущего» и открытое заседание Президиума Национального совета делового и управленческого образования – «Новые подходы к оценке качества подготовки национальных управленческих кадров». В ходе второй сессии представители власти, образовательных и общественных структур обсудили проблемы системы образования, а также поставили новые цели для ее совершенствования.



Одной из завершающих дискуссий форума стала «Межбюджетные отношения и разграничение полномочий: вызовы на среднесрочную перспективу». Спикеры рассмотрели взаимодействие федерального бюджета с бюджетами других уровней и поиск новых инструментов и подходов к финансовой политике. Об особенностях исполнения бюджетов в разных регионах со своими особенностями рассказали губернатор Алтайского края Александр Карлин, заместитель главы Архангельской области Алексей Гришков, министр Правительства Москвы – руководитель Департамента экономической политики и развития Максим Решетников и член Совета Федерации Алексей Костюков. Также своим экспертным мнением поделились заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов, председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин, директор Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов РФ Лариса Ерошкина, аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк.

В конце второго дня форума прошла экспертная дискуссия «Религиозное и этнокультурное разнообразие: развитие, устойчивость и безопасность». Политики, ученые, религиозные и общественные деятели говорили о просвещении и взаимодействии культур и этносов в процессе формирования в России единого гражданского самосознания. Участие приняли Сергей Кравец, ответственный редактор издательства «Большая Российская энциклопедия», руководитель Церковно-научного центра Русской православной церкви «Православная энциклопедия»; председатель ОВЦС Русской православной церкви, член Межрелигиозного совета России Митрополит Волоколамский Иларион; заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов; президент Свято-Владимирской семинарии (Нью-Йорк) протоиерей Чад Хатфилд; руководитель Центра по изучению экстремизма и ксенофобии Института социологии РАН Эмиль Паин; председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.



В ходе дискуссии участники сошлись во мнении в том, что вопросы религиозного и этнокультурного разнообразия требуют разностороннего подхода, исключающего политические спекуляции и идеологические клише.

