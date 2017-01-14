Вылетевший в Таиланд самолет вернулся в Благовещенск из-за поломки

Самолет, совершавший рейс из Благовещенска в таиландский Пхукет, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя аэропорта.

«Боинг-767» авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) совершал чартерный рейс. Лайнер благополучно приземлился в 10:38 мск.

Все летевшие рейсом около 300 человек размещены в гостинице «Дружба», сообщил агентству представитель авиакомпании «Икар».

По данным МЧС, которые приводит агентство «Амур.инфо», причиной возврата рейса стала «неисправность в системе регулирования давления».