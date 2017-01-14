Россиянин победил в «Дакаре» в классе квадроциклов

Россиянин Сергей Карякин выиграл многодневную гонку «Дакар» в категории квадроциклов. Об этом сообщается на сайте первенства. Он пришел к финишу за 39 часов 18 минут 52 секунды.

На втором месте чилиец Игнасио Касале, на третьим — аргентинец Пабло Себастьян Копетти. Все трое доехали до финиша на квадроциклах Yamaha.

В общем зачете мотоциклистов первое место занял британец Сэм Сандерленд (KTM). Россиянин Александр Иванютин на Husqvarna занял 31-ю строчку, а Анастасия Нифонтова на мотоцикле той же марки — 73-е.

Две российские команды на «КамАЗах» также заняли первое и второе места «Дакара» в гонках на грузовиках.

Ралли проходило 2-14 января по территории Парагвая, Боливии и Аргентины.