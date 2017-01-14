Хирург предложил Минобороны инвестировать в его патриотический парк

Глава байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, выступил на Гайдаровском форуме в Москве, передает ТАСС.

Он сообщил о планах инвестировать в свой патриотический парк «Патриот» в Севастополе.

Залдостанов отметил, что работа парка проходит в «симбиозе с военными», а сам парк «может быть великолепной площадкой, въездными воротами в этот город».

По его словам, «Патриот» «может стать неформальным "Артеком"». Залдостанов добавил, что для реализации этого проекта и нужны инвестиции.

«30% будут наши, 40% мы привлечем, ну и, конечно, я думаю, Минобороны в свой собственный парк тоже вложит средства», — сообщил активист.