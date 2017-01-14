На Урале совершено вооруженное нападение на химзавод

В Свердловской области неизвестные вооруженные люди попытались проникнуть на территорию обанкротившегося Красноуральского химзавода. Нападавшие ранили охранников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

Там добавили, что нападение произошло в ночь на 13 января, сотрудники ЧОПа, охранявшие завод, заметили проникновение и попытались задержать незваных гостей.

«Те оказали активное сопротивление. Трое сотрудников ЧОП получили травмы различной степени тяжести, в том числе огнестрельные ранения», — сообщили в МВД.

Все пострадавшие были госпитализированы. Расследуется уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Издание Life сообщило, что на территории химзавода в Красноуральске в свободном доступе находится 63 тонны тротила. В пресс-службе МВД эти данные опровергают.

«Предприятие уже давно находится в состоянии банкротства, оно не функционирует. Там отключено электричество и отопление. На территории предприятия размером 3 на 5 км взрывчатых веществ нет», — отметили там.

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе также рассказали о состоянии охранников предприятия. Двое из них прооперированы и находятся в реанимации после операции. Их состояние оценивается как тяжелое. Третьего охранника уже выписали.