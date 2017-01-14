В Курске и Магадане оказались самые способные к математике школьники

В российских школах провели независимое исследование, посвященное усвоению математики учениками начальной школы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные образовательной платформы «Учи.ру».

Выяснилось, что меньше всего ошибок в проверочных тестах делали ученики Курской (11,2%), Магаданской (11,6%) и Орловской областей (11,7%).

Хуже всего задание выполнили ученики Северного Кавказа — речь идет о Чечне (21,8%), Ингушетии (18,5%), Дагестане (17,0%), Северной Осетии (16,6%) — и Тувы (18,8%).

Исследование проводилось во всех российских регионах. В нем приняли участие 1 млн учеников первых-пятых классов.