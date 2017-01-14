В Москве начали отпускать участников «антикризисного схода»

Всех участников «антикризисного схода», задержанных памятника Грибоедову на Чистых прудах в Москве, отпускают из отделений полиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванного представителя организации «Новая оппозиция».

«В настоящий момент задержанных начали отпускать из УВД "Басманный", с некоторыми из них полицейские провели беседы», — сказал собеседник агентства.

Между тем, один из организаторов акции Владимир Залищак сообщает в твиттере, что в ОВД «Басманный» адвокатов не пускают к задержанным, а двух из них, включая активиста Марка Гальперина, оформляют по статьям КоАП.

Источник «Интерфакса» также подтвердил, что в отношении нескольких лидеров организации составлены административные протоколы.

«Из УВД "Мещанский" всех задержанных уже отпустили», — добавил собеседник агентства.

Акция протеста собрала около 50 человек. Они пытались поддержать политзаключенных, к которым активисты причисляют Ильдара Дадина, осужденного за участие в несогласованных митингах.