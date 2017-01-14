Обама посоветовал отказаться от электронной почты для важных писем

Уходящий президент США Барак Обама призвал не использовать электронную переписку для пересылки важной информации. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

«Мое общее правило насчет электронной почты таково: не отправляйте данные, если вы не хотите увидеть их опубликованными в газетах», — заявил он.

По словам Обамы, сам он не пересылает важную информацию по электронной почте.

Он также рассказал о своем видении хакерских атак, направленных против США.

«Не только такие страны как Россия и Китай, но и не имеющие отношения к государствам хакеры могут при небольших расходах внедряться в сердце нашего общества», — отметил он.

В конце декабря 2016 года США ввели новые санкции против России из-за хакерских атак против Демократической партии во время президентских выборов. В частности, были высланы семьи 35 российских дипломатов.

Власти США считают, что за атаками стоит Москва. В Кремле неоднократно отвергали свою причастность к взломам демократов.