Обама посоветовал отказаться от электронной почты для важных писем
Уходящий президент США Барак Обама призвал не использовать электронную переписку для пересылки важной информации. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.
«Мое общее правило насчет электронной почты таково: не отправляйте данные, если вы не хотите увидеть их опубликованными в газетах», — заявил он.
По словам Обамы, сам он не пересылает важную информацию по электронной почте.
Он также рассказал о своем видении хакерских атак, направленных против США.
«Не только такие страны как Россия и Китай, но и не имеющие отношения к государствам хакеры могут при небольших расходах внедряться в сердце нашего общества», — отметил он.
В конце декабря 2016 года США ввели новые санкции против России из-за хакерских атак против Демократической партии во время президентских выборов. В частности, были высланы семьи 35 российских дипломатов.
Власти США считают, что за атаками стоит Москва. В Кремле неоднократно отвергали свою причастность к взломам демократов.