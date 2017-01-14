Обама предложил Трампу выпить чая перед инаугурацией

Президент США Барак Обама пригласил своего преемника Дональда Трампа на чаепитие перед церемонией инаугурации, которая состоится 20 января, передает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома Джоша Эрнеста.

По его словам, приглашение от главы государства и его супруги Мишель Обамы было передано Трампу и его жене Мелании в пятницу утром. Предполагается, что по случаю их прихода в Белый дом там будет организован небольшой прием с чаепитием.

Оттуда участники встречи отправятся к зданию американского конгресса, где и состоится церемония инаугурации избранного президента США. После нее Барак и Мишель Обама покинут Капитолий на президентском вертолете, воспользовавшись им в последний раз.