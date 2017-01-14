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14 января 2017, 13:49
опросы Россия

86% опрошенных заявили ФОМ о страхе других стран перед Россией

Московский Кремль
Московский Кремль
фото: Википедия

В ходе всероссийского опроса, посвященного роли России в мире, 86% респондентов заявили, что, по их мнению, нашу страну за границей боятся. По мнению 75% респондентов, это хорошо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Участники опроса считают, что в последние годы влияние России в мире скорее растет, чем снижается (67%). Среди причин влияния указывается рост военной мощи страны (14%), независимая внешняя политика (11%) и заслуги президента России (7%).

При этом почти половина респондентов (42%) считают, что к России за рубежом относятся хорошо. Другая половина — 48% — что плохо.

По мнению 58% опрошенных россиян, они живут в богатой стране, треть респондентов (33%) считают свою страну бедной.

Свободной страной РФ считают 70% участников опроса, несвободной — 22%.

Опрос проходил 24-25 декабря среди 1500 человек в 104 российских населенных пунктах.

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