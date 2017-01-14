На Чистых прудах задержали десятки митингующих

На Чистых прудах в центре Москвы прошла акция протеста с участием около 50 человек, сообщил в твиттере один из ее организаторов Владимир Залищак.

Акция не была согласована со столичными властями, в итоге полиция задержала ее участников.

По данным «ОВД-Инфо», задержанных поместили в четыре автозака. Два автозака с 14 и 16 митингующими уже прибыли в районные ОВД. В третьем полицейском автобусе находилось 14 человек, куда их доставили, пока не ясно. Про четвертый автобус также ничего не известно.

По данным группы мероприятия в Facebook, активисты проводили антикризисный народный сход с требованием поддержки политзаключенных, в том числе Ильдара Дадина, осужденного за участие в несогласованных акциях.