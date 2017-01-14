США на год продлили «украинские» санкции против России

Действующий президент США Барак Обама на год продлил санкции в отношении России, введенные, начиная с марта 2014 года. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Помимо этого санкции продлены в отношении Ирана и Кубы.

Уведомление президента теперь будет направлено в конгресс. Также Обама направил письмо главам Палаты представителей и Сената о продлении санкций, введенных в отношении России позднее — их срок истекает в марте.

Санкции США были введены после присоединения Россией Крыма и начала военных действий на востоке Украины. Ограничительные меры касаются ряда российских госкомпаний, чиновников и бизнесменов, которые, как считают в США, являются приближенными лицами президента РФ Владимира Путина.