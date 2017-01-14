Сенат проведет собственное расследование хакерских атак в США

В американском Сенате — верхней палате конгресса — проведут собственное расследование хакерских атак, в которых обвиняют Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление глав комитета разведки палаты.

Речь идет о взломе серверов Демократической партии США во время президентских выборов осенью 2016 года. В итоге в СМИ попала переписка кандидата в президенты Хиллари Клинтон и ее соратников.

Сенат в своем расследовании также намерен проследить связи России с политическими объединениями во время выборов в США.

29 декабря США ввели санкции в отношении России, обвинив ее во вмешательстве в выборы через хакерские атаки. Помимо санкций против ГРУ и ФСБ России США также выслали семьи 35 российских дипломатов.