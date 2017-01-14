Минфин предложил изменить налогообложение нефтяной отрасли

Минфин России считает необходимым реформировать налогообложение нефтяной отрасли. Об этом на Гайдаровском форуме заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

С 2018 года ведомство предлагает отказаться от льгот и взимать с компаний налог на добавленный доход (НДД) вместо налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

«Назрело уже решение переходить в нефтянке на новый проект налогообложения. Мы говорим о переходе с НДПИ на НДД. Назрел уже переход на то, чтобы отменять все эти индивидуальные льготы», — сообщил министр.

Он добавил, что «вопрос об изменении налогового режима в нефтянке — это уже вопрос вчерашнего дня, нам нужно срочно принимать это решение, если не с 2017 года, то с 2018 года вводить новый режим налогообложения».

Летом 2016 года «Ведомости» писали о том, что Минфин и Минэнерго достигли общей договоренности о переходе в нефтяной отрасли на НДД. По данным издания, НДД должен составить 50%.

Что касается льгот, то, как пишет РБК, ссылаясь на данные Vygon Consulting, налоговые льготы сейчас имеют 198 российских месторождений.