Российская лыжница победила в спринте на Кубке мира

Российская лыжница Наталья Матвеева выиграла золото индивидуальной спринтерской гонки на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.

На втором месте норвежка Майкен Касперсен Фалла, отставшая от победительницы на 8 сотых секунды. На третьем шведка Ханна Фальк (отставание 2,41 секунды).

В мужской гонке победил норвежец Синдре Скар. Российский лыжник Сергей Устюгов, победивший недавно на «Тур де Ски», упал во время квалификации и занял последнее место.