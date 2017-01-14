14 января 2017, 11:40
В Крым дополнительно перебросят комплексы С-400 «Триумф»
В Крыму будут дополнительно развернуты зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», сообщил «Интерфаксу» командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.
«О сроках я бы не хотел пока говорить», — добавил он.
Сегодня в регионе уже заступил на боевое дежурство командный пункт и дивизион С-400.
По словам Севостьянова, полк ПВО в Феодосии продолжит использовать и системы предыдущего поколения С-300.
При этом новая система С-400, отметил военачальник, «позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных иноземных целей, действующих на всем диапазоне скоростей и высот».
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