В Крым дополнительно перебросят комплексы С-400 «Триумф»

В Крыму будут дополнительно развернуты зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», сообщил «Интерфаксу» командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

«О сроках я бы не хотел пока говорить», — добавил он.

Сегодня в регионе уже заступил на боевое дежурство командный пункт и дивизион С-400.

По словам Севостьянова, полк ПВО в Феодосии продолжит использовать и системы предыдущего поколения С-300.

При этом новая система С-400, отметил военачальник, «позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных иноземных целей, действующих на всем диапазоне скоростей и высот».