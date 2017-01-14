СМИ узнали о приглашении команды Трампа на переговоры по Сирии в Астане

Россия пригласила команду избранного президента США Дональда Трампа к участию в переговорах по урегулированию в Сирии, сообщил источник газеты The Washington Post.

По его данным, приглашение прозвучало со стороны посла России в США Сергея Кисляка во время его разговора по телефону с советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном. Разговор проходил 28 декабря 2016 года.

Переговоры по Сирии состоятся 23 января в казахстанской Астане. В них примут участие представители сирийского правительства, сирийской вооруженной оппозиции, России, Ирана, Турции.

По словам собеседника The Washington Post, окончательного решения об участии в переговорах американской стороны во время разговора принято не было.

Накануне в Госдепартаменте США сообщили, что пока не получили официального приглашения на переговоры.