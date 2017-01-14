Трамп сообщил о признании компромата на него фальшивкой

Источники в разведке сообщили избранному президенту США Дональду Трампу, что опубликованный на него компромат являются фальшивкой. Об этом говорится в твиттере политика.

«Осведомленные источники в разведке теперь заявляют, что досье — подделка», — написал он.

Досье, предположительно, составленное бывшим сотрудником британской разведки МИ-6 Кристофером Стилом, было опубликовано сетевым изданием BuzzFeed.

В 35-страничном документе говорится о том, что российские спецслужбы контролируют Трмапа, собрав компромат на него несколько лет назад.

В частности, в докладе утверждается, что когда Трамп в 2013 году приехал в Москву, он выбрал тот же номер в отеле «Ритц-Карлтон», где ранее останавливались президент США Барак Обама со своей супругой Мишель.

Якобы Трамп пригласил в номер проституток, чтобы они устроили «золотой дождь» на кровати, где спали супруги Обама, а российские спецслужбы смогли это задокументировать.

В России отрицали наличие компромата на Трампа. Сам он заявлял, что ведет себя крайне осторожно за рубежом, чтобы компромат на него невозможно было собрать.