Трамп назвал условие отмены кибер-санкций против России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что отменит санкции, введенные против России из-за приписываемых ей кибератак, если США и РФ будут сотрудничать в борьбе с терроризмом.

«Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?» — заявил политик.

Он добавил, что не собирается отменять санкции, «по крайне мере, некоторое время» после того как официально займет свой пост.

Он также заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне в команде Трампа заявили о подготовке телефонного разговора двух лидеров.