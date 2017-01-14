Мемория. Иероним Уборевич

14 (2) января 1896 года родился советский военачальник Иероним Уборевич.

Личное дело

Иероним Петрович Уборевич (1896–1937) родился в деревне Антандрия Ковенской губернии в крестьянской семье. В 1912 году он окончил Двинское реальное училище и на следующий год поступил на механический факультет Петербургского политехнического института. В 1915 году из-за нехватки средств был вынужден вернуться в деревню, там принял участие в крестьянском выступлении, был арестован, бежал в Петроград. В конце 1915 года Иероним Уборевич был призван в армию и направлен в Константиновское артиллерийское училище, которое окончил в 1916 году. Назначен командиром взвода Сибирского запасного артиллерийского дивизиона, затем офицером батареи 15-го тяжелого артиллерийского дивизиона. Участвовал в боях с австрийскими и немецкими войсками. Получил звание поручика. В марте 1917 года вступил в партию большевиков. После революции стал одним из организаторов Красной гвардии в Бессарабии, командовал ротой, затем полком. В конце февраля раненым был взят в плен, но в августе из плена бежал. Воевал на Северном фронте против английских и белогвардейских войск. Командовал отдельной Котласской тяжелой гаубичной батареей, был инструктором артиллерии, командиром Двинской бригады. За бои в октябре 1918 года получил свой первый орден Красного Знамени. С декабря 1918 года Иероним Уборевич – начальник 18-й стрелковой дивизии 6-й армии, преграждавшей путь противнику к Вологде. 11 октября 1919 года назначен командующим 14-й армией Южного фронта, противостоявшего наступлению Добровольческой армии на Москву. В ходе сражения 11 октября – 18 ноября 1919 года под Орлом наступление было остановлено, а затем Красная армия стала наступать на юг. 14-ая армия Уборевича взяла Курск, Полтаву, Харьков, Екатеринослав, Мариуполь и Бердянск. В январе – феврале 1920 года армия Уборевича заняла Кривой Рог, Херсон, Одессу и Тирасполь. После этого Уборевич был назначен командующим 9-й армией Кавказского фронта, который возглавлял Тухачевский. Войска фронта сражались с деникинцами на Кубани. В марте 1920 года армия Уборевича штурмом взяла Екатеринодар, а затем – Новороссийск, предотвратив переброску белой армии в Крым. Летом этого года Уборевич командовал армией на польском фронте и в Крыму. За участие в разгроме сил Врангеля получил второй орден Красного Знамени. В апреле-мае 1921 года был заместителем Михаила Тухачевского во время подавления крестьянского восстания Антонова на Тамбовщине, затем командовал войсками Минской губернии при подавлении крестьянских выступлений в Белоруссии. В августе 1921 г – августе 1922 года – командующий 5-й армией и войсками Восточно-Сибирского военного округа. Затем – военный министр Дальневосточной Республики (ДВР) и главнокомандующий народно-революционной армией ДВР, член Дальбюро ЦК РКП(б). Под его руководством была разработана и успешно проведена Приморская операция в 1922 года по освобождению Дальнего Востока. В 1924 – 1927 годах командовал войсками сначала Уральского, а затем Северо-Кавказского военных округов. С августа 1926 года по июнь 1934 года – член Реввоенсовета СССР. В 1927 – 1928 году был в командировке в Германии, где проходил обучение в военной академии и участвовал в армейских учениях. После возвращения в течение года командовал войсками Московского военного округа, затем стал начальником вооружений РККА и одновременно заместителем наркома по военным и морским делам СССР. В 1930 году вновь посетил Германию для ознакомления с работой военных заводов. После этого командовал Белорусским военным округом. В 1935 году получил звание командарма первого ранга. 29 мая 1937 года Уборевич в составе группы военачальников был арестован по обвинению в участии в так называемом военно-фашистском заговоре. 11 июня Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР приговорило обвиняемых к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение на следующий день.

Чем знаменит

Уборевич был представителем группы молодых советских военачальников, считавших необходимой срочную модернизацию и техническое переоснащение Красной армии по образцу немецкой, в частности усиление роли бронетанковых войск и авиации. В их число помимо Уборевича входили командарм 1-го ранга Иона Якир, армейский комиссар 1-го ранга Яков Гамарник, лидером группы был маршал Михаил Тухачевский. Их основным оппонентом был тогдашний нарком обороны Климент Ворошилов. Иероним Уборевич в 1930-е годы стал организатором командно-штабных учений, разработав методику этого вида подготовки командного состава в советской армии. Подготовил учебные пособия по методике проведения командно-штабных учений «Подготовка комсостава РККА (старшего и высшего). Полевые поездки, ускоренные военные игры и выходы в поле» и «Оперативно-тактическая и авиационная военные игры».

О чем надо знать

Иероним Уборевич

В первые дни после ареста Иероним Уборевич отказывался признавать предъявленные ему обвинения и давать следствию необходимый материал для обвинения других арестованных. Как рассказывал бывший сотрудник Особого отдела НКВД СССР Александр Авсеевич: «В мае месяце 1937 г. на одном из совещаний пом. нач. отдела Ушаков доложил Леплевскому, что Уборевич не хочет давать показаний, Леплевский приказал на совещании Ушакову применить к Уборевичу физические методы воздействия». Лишь после этого следователи добились необходимого результата: Уборевич подписал два заявления на имя Ежова, в которых он признавал свое участие в военном заговоре, а также протокол допроса с признанием своей вины. На суде Уборевич отрицал обвинение в шпионаже в пользу Германии. Когда один из участников суда Павел Дыбенко спросил Уборевича: «Непосредственно шпионскую работу вы вели с немецким генеральным штабом?» — Уборевич ответил: «Не вел никогда».

Прямая речь

Сейчас центр тяжести нам необходимо перенести на использование технических достижений немцев и, главным образом, в том смысле, чтобы у себя научиться строить и применять новейшие средства борьбы: танки, улучшения в авиации, противозенитная артиллерия, минометы, противотанковые мины, средства связи и т.д. <…> Немецкие специалисты, в том числе и военного дела, стоят неизмеримо выше нас. Мне кажется, что мы должны покупать этих специалистов, привлекать умело к себе, чтобы поскорее догонять в том, в чем мы отстали. Я не думаю, чтобы немецкие специалисты оказались бы хуже политически и более опасными, чем наши русские специалисты. Во всяком случае, у них многому можно научиться и в целом ряде вряд ли придется дороже заплатить за это дело.

Из доклада И.П.Уборевича народному комиссару по военным и морским делам о пребывании в Германии (1929)

Я проработал вместе с ним около пяти лет, и годы эти — целый новый период в моей службе. Не скажу, что только я один находился под его влиянием. Все, сделанное Уборевичем: воспитанные, выращенные и обученные им командиры разных рангов; его методы работы; все, что он дал нашей армии, — в совокупности не может быть охарактеризовано иначе, как оригинальная красная военная школа, плодотворная и поучительная. Ни один военачальник… не дал мне так много, как Иероним Петрович.

Маршал К. А. Мерецков

6 фактов об Иерониме Уборевиче

Литовский вариант фамилии Уборевича – Уборявичус.

Путь от выпускника военного училища до командира дивизии Уборевич прошел за два года.

Двинское ремесленное училище Иероним Уборевич окончил с золотой медалью.

Уборевич был арестован на станции Вязьма.

Реабилитирован Иероним Уборевич был 31 января 1957 года

Дочь командарма Уборевича – Владимира Уборевич – известна как автор книги «14 писем Елене Сергеевне Булгаковой». Внук – Борис Уборевич-Боровский – профессор Московского архитектурного института.

Материалы об Иерониме Уборевиче

Статья об Иерониме Уборевиче в русской Википедии

Иероним Уборевич в проекте «Хронос»

Иероним Уборевич в проекте «Расстрелянное поколение. 37-й и другие годы»