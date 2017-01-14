Россия и Турция поспорили о приглашении США в Астану

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о договоренности с российской стороной по поводу участия США в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

«США примут участие в переговорах в Астане», — цитирует агентство Чавушоглу.

Он отметил, что «у Америки есть роль в этом процессе».

Между тем, в России заявили о неуместности разговоров об участии США в переговорах, пока такая договоренность не достигнута. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Переговоры о формате встречи в Астане не завершены, работа в самом загаре, поэтому какие-либо заявления об участниках делать неуместно», — отметил собеседник агентства.

«Хотели бы напомнить, — добавил московский источник, — что гарантами подписанных соглашений о прекращении огня, которые и легли в основу встречи в Астане, являются три государства: Россия, Иран и Турция».

Поэтому, по его словам, «подобные объявления должны быть коллективными».