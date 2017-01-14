Более 80% опрошенных американцев посчитали Россию угрозой

Подавляющее большинство взрослых американцев — 82% — видят в России угрозу для Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Reuters совместно с институтом Ipsos.

В исследовании американцев просили оценить по шкале из пяти пунктов угрозу, которая, по их мнению, исходит от различных стран.

В итоге 82% опрошенных признали, что Россия угрожает США. Аналогичный опрос, проведенный в марте 2015 года, показывал, что угрозу в России видят 76% американцев.

По значимости угрозы Россия в опросе обошла Китай, Иран, Сирию, Кубу, Саудовскую Аравию и Йемен. Лишь КНДР испугала американцев больше, чем Россия.

Опрос проводился 9-12 января среди 1169 взрослых американцев, проживающих во всех 50 штатах США. Погрешность исследования составляет 3%.