Появилось видео с места аварии автобуса в Карелии

Издание «Карелинформ» опубликовало в своем канале на YouTube видео с места аварии туристического автобуса из Петербурга.

На кадрах виден перевернувшийся автобус с надписью «Заказной». Из снимков, которые публикует издание, понятно, что автобус лежит на боку в кювете. Рядом с ним в снегу разбросаны части пассажирских кресел.

ДТП произошло около 13:00 мск на федеральной трассе «А-121» в Карелии. Экскурсионный автобус MAN вез 34 туриста из Санкт-Петербурга в карельский горный парк «Рускеала».

В результате одна пассажирка 60-ти лет погибла, еще двое были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. СМИ публикуют списки пассажиров. Как сообщает РИА Новости, тех из пассажиров, кто не попал в больницу, отправили домой на резервном транспорте.