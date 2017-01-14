В Минфине пообещали поднять минимальную цену на водку до конца месяца

До конца месяца правительство примет решение о повышении минимальной розничной цены на водку до 205-210 рублей за бутылку 0,5 литра. Об этом сообщил директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов, передает «Интерфакс»

Сейчас минимальная розничная цена на этот продукт составляет 190 рублей.

Чиновник пообещал, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшие «неделю-две».