Из Таиланда эвакуировали впавшего в кому российского режиссера

Специалисты российского Центра медицины катастроф вывезли из Таиланда в Москву кинорежиссера-документалиста Федора Кудряшова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимира Соснова.

Кудряшов впал в кому после несчастного случая во время купания в Паттайе. 21 декабря 2016 года россиянин, отдыхавший на тайском курорте с семьей, попал под гидроцикл и получил черепно-мозговую травму.

В тайской больнице Кудряшову сделали две операции, в том числе провели трепанацию черепа. Поскольку в последнее время состояние россиянина остается стабильным, врачи допустили его транспортировку в Россию.

Владимир Соснов уточнил: «Самолет "Аэрофлота", на борту которого в специальном модуле для перевозки тяжелобольных находится Федор Кудряшов, вылетел из Бангкока в 13.00 по местному времени (09.00 мск)».