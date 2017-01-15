Глава IBU отверг антироссийскую направленность письма о допинге

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подтвердил получение письма, подписанного биатлонистами из различных стран мира, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что более 170 биатлонистов подписали требование хотя бы временно отстранить от соревнований спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых требований.

Бессеберг заявил, что письмо адресовано всем странам, тем самым опровергнув его направленность исключительно против российских спортсменов.

«Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU. Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к допинг-скандалам более сурово наказывались международным союзом, но письмо никоим образом не направлено только против России», – заявил глава Международного союза биатлонистов.