Более 170 биатлонистов потребовали от IBU разобраться с допинг-скандалом

Главу чешской федерации биатлона Иржи Хамза заявил, что более 170 биатлонистов из различных стран мира подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU) в котором потребовали решительных в связи с допинговым скандалом, затронувшим в том числе биатлон, передает ТАСС.

Хамза подчеркнул: «Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы наложить временное отстранение на спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил».

Напомним, во второй части доклада юриста Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, обнародованной в декабре 2016 года, утверждается, что в нарушениях антидопинговых требований замешаны более тысяч российских спортсменов. При этом ни имена, ни конкретные доказательства против них не приводятся.

Несмотря на отсутствие конкретики, ряд спортсменов из других стран потребовали отстранить россиян от участия в международных соревнованиях и перенести международные турниры из российских городов в другие страны.

15 декабря 2016 года стало известно, что WADA подготовило список из 31 российского биатлониста, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов.

Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, а также юниорского чемпионата мира в Острове Псковской области на фоне многочисленных угроз бойкота данных соревнований. Вместо Тюмени этап Кубка мира примет финский город Контиолахти.

IBU временно отстранил от участия в соревнованиях российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину.