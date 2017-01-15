На реке в Краснодарском крае нашли тело одного из пропавших детей

Спасатели достали из воды тело одного из подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный региональный центр МЧС РФ.

Ранее стало известно, что на реке пропали четверо детей в возрасте 12-13 лет. Об этом сообщил подросток, который ранее находился вместе с пропавшими.

К поисково-спасательной операции привлечены 57 человек и 20 единиц техники.