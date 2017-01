Глава ЦРУ обиделся на Трампа

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил в эфире телеканала Fox, что его обидел комментарий избранного президента США Дональда Трампа, в котором он косвенно сравнил спецслужбы с ведомствами нацистской Германии.

После появления в интернете доклада с компроматом на Трампа, якобы составленного экс-сотрудником британской разведки, Трамп написал в своем твиттере: «Спецслужбы никогда не должны допускать утечку подобных фейковых новостей. Еще один удар по мне. Мы что, живем в нацистской Германии?».

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?