Глава ЦРУ обиделся на Трампа

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил в эфире телеканала Fox, что его обидел комментарий избранного президента США Дональда Трампа, в котором он косвенно сравнил спецслужбы с ведомствами нацистской Германии.

После появления в интернете доклада с компроматом на Трампа, якобы составленного экс-сотрудником британской разведки, Трамп написал в своем твиттере: «Спецслужбы никогда не должны допускать утечку подобных фейковых новостей. Еще один удар по мне. Мы что, живем в нацистской Германии?».

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

Бреннан заявил: «Я нахожу возмутительным сравнение разведывательного сообщества с нацистской Германией. Меня это сильно обижает» (цитата по Reuters).

Глава ЦРУ порекомендовал Трампу внимательнее относиться к своим заявлениям: «Спонтанность – не то, что отвечает интересам национальной безопасности, поэтому когда он говорит или реагирует, следует убедиться, что он понимает: последствия и влияние на Соединенные Штаты может быть существенным».

Бреннан подчеркнул: «Это гораздо важнее, чем только господин Трамп. Это касается Соединенных Штатов Америки».