СМИ допустили выход Великобритании из единого рынка ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может 17 января объявить о выходе страны из единого европейского рынка, пишет The Sun.

17 января британский премьер должна публично произнести речь, посвященную плану выхода Великобритании из Евросоюза в рамках реализации народного волеизъявления (напомним, в июне 2016 года 51,9% британцев проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС).

Формальный процесс выхода из ЕС еще не запущен, однако предполагается, что Мэй намерена объявить о ряде решений в данной связи. В частности, выход из единого европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда продиктованы приоритетностью для британского премьера решения миграционного кризиса и переговоров по торговым соглашениям с другими странами.

Ранее посол США в ЕС Энтони Гарднер заявил, что «у будущей администрации есть ощущение, что 2017 год станет годом распада ЕС», в связи с этим команда избранного президента США Дональда Трампа связывалась с лидерами стран ЕС, чтобы узнать, кто еще помимо Великобритании планирует покинуть интеграционное объединение.