В Китае ввели обязательную регистрацию магазинов мобильных приложений

Администрация по киберпространству Китая (CAC) ввела обязательную государственную регистрацию магазинов мобильных приложений, говорится в соответствующем сообщении китайского регулятора.

С 16 января, когда вступят в силу новые правила, магазины мобильных приложений обязаны обращаться в САС перед началом работы, в случае смены названия или иных изменений, а также прекращения работы.

Предполагается, что ужесточение регулирования в данной сфере станет дополнительной мерой защиты от кибермошенничества и распространения нелегального контента.