15 января 2017, 11:00
В Китае ввели обязательную регистрацию магазинов мобильных приложений
Администрация по киберпространству Китая (CAC) ввела обязательную государственную регистрацию магазинов мобильных приложений, говорится в соответствующем сообщении китайского регулятора.
С 16 января, когда вступят в силу новые правила, магазины мобильных приложений обязаны обращаться в САС перед началом работы, в случае смены названия или иных изменений, а также прекращения работы.
Предполагается, что ужесточение регулирования в данной сфере станет дополнительной мерой защиты от кибермошенничества и распространения нелегального контента.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое