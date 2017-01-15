Семь граждан Киргизии погибли в ДТП под Саратовом

Жертвами ДТП в Петровском районе Саратовской области стали семь человек, все – граждане Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу района Дениса Фадеева.

В ночь на 15 января на автодороге Нижний Новгород — Саратов в районе села Тарумовка минивэн Toyota, в котором граждане Киргизии ехали на заработки, столкнулся с грузовым автомобилем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Водитель грузового автомобиля задержан.