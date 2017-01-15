Президент Филиппин пригрозил введением военного положения

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что может ввести в стране военное положение из-за распространения наркоторговли, сообщает Reuters.

В ходе встречи с представителями торговой палаты города Давао Дутерте заявил: «Если у меня будет желание, если ситуация перерастет в действительно нечто опасное, я введу военное положение». Президент подчеркнул, что если примет соответствующее решение, никто не сможет его остановить – по всей видимости, имеются в виду парламент и Верховный суд, наделенные правом блокировать президентские инициативы.

Отметим, что еще в декабре минувшего года Дутерте отвергал возможность введения военного положения, называя это вздором.