СМИ назвали iPhone и iPad причиной крушения лайнера EgyptAir

Пассажирский самолет Airbus А320-232 египетской авиакомпании EgyptAir, следовавший рейсом MS804 из Парижа в Каир и потерпевший крушение в мае 2016 года, мог упасть из-за находившихся в кабине пилотов электронных гаджетов, пишет Le Parisien со ссылкой на следователей.

По утверждению издания, один из членов экипажа лайнера оставил на панели приборов свой iPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами, о чем свидетельствуют записи камер наблюдения.

Гаджеты находились в правом углу кабины пилотов, откуда и поступили впоследствии автоматические сигналы о неполадках. Предполагается, что к подаче сигналов мог привести перегрев устройств.

Напомним, в авиакатастрофе погибли все 66 человек, которые находились на борту лайнера. В декабре минувшего года министерство гражданской авиации Египта подтвердило, что на телах погибших пассажиров обнаружены следы взрывчатых веществ.