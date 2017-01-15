Российское посольство прокомментировало слухи о встрече Путина и Трампа

Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщения ряда СМИ о встрече президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, которая якобы должна состояться в ближайшие недели после инаугурации Трампа в столице Исландии Рейкьявике.

Как сообщает РИА Новости, в российской дипмиссии назвали данные сообщения ерундой и попыткой подорвать президентство Трампа.

В твиттере посольства авторам «новости» о встрече лидеров двух стран адресован вопрос: «Фейковые новости как новый мейнстрим?».

Ранее слухи о якобы предстоящей встрече опроверг представитель команды Трампа.