В Тамбовской области подростка заподозрили в жестоком убийстве семьи

17-летний житель рабочего поселка Сосновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве трех своих родственников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

14 января в одном из домов поселка были обнаружены тела 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении убийств бабушки, отца и сестры задержан 17-летний юноша. Следователи полагают, что причиной расправы стали личные неприязненные отношения, вызванные семейными ссорами из-за бытовых вопросов.

В местной администрации ТАСС рассказали, что семью нельзя назвать неблагополучной: «Семья не относилась к разряду неблагополучной. Там три года назад умерла мать, школьник очень тяжело переживал, не выстроились отношения в семье, и вот произошла такая история». Как уточняет ТАСС, мать задержанного скончалась в 2013 году от онкологического заболевания.

По факту убийств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». В понедельник, 16 января, суд примет решение о мере пресечения для задержанного.