В московских аэропортах отменены десятки рейсов

В столичных аэропортах утром 15 января из-за непогоды отменено 36 и задержано 12 авиарейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала «Яндекс.Расписание».

В Домодедово задержано девять рейсов, шесть отменено. В Шереметьево задерживаются три авиарейса, 30 отменено.

Информация об отмененных и задержанных рейсах в аэропортах Внуково и Жуковский на портале не указана.

В московском регионе утром 15 января отмечается метель, мокрый снег и сильный ветер.