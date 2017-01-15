Иран отверг пересмотр соглашения по своей ядерной программе

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг возможность пересмотра международного соглашения по иранской ядерной программе, сообщает Associated Press.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп критиковал заключенное его предшественником Бараком Обамой соглашение и обещал его пересмотреть.

Однако Аракчи заявил, что новых переговоров по данному вопросу не будет: «Новая администрация США не может отказаться от сделки».

Напомним, соглашение по иранской ядерной программе было принято летом 2015 года в Вене. Тегеран принял на себя обязательства по ограничению ядерной программы и мирному использованию атома в обмен на снятие международных санкций.