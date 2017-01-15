В Париже стартовала конференция по палестино-израильскому урегулированию

В Париже 15 января началась международная конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта, передает Reuters.

Организаторы предложили представителям обеих сторон сесть за стол переговоров. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приглашение отклонил.

Как пишет Jerusalem Post, Нетаньяху назвал конференцию бесполезной: «Эта конференция станет последними конвульсиями старого мира, который завтра будет выглядеть по-другому, и это завтра уже очень близко».

Более того, Нетаньяху фактически назвал усилия организаторов переговоров вредными: по мнению израильского премьера, конференция отдаляет восстановление мира, поскольку поддерживает непримиримость палестинской позиции и отдаляет их от прямых переговоров без предварительных условий.

«Задуманная французами и палестинцами встреча имеет цель навязать Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами», – выразил убежденность Нетаньяху.