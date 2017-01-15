На реке в Краснодарском крае пропали подростки

Спасатели ведут поиски четырех подростков, которые, предположительно, могли оказаться в реке Кирпили в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщает «Интерфакс».

Около 16:10 мск спасателям сообщили, что в реке в районе поселка Садовод тонет ребенок 12-13 лет. Когда мальчика вытащили из воды, он рассказал, что с ним находились четверо друзей. Их местонахождение неизвестно.

На месте пропажи детей работают 19 спасателей и семь единиц техники.