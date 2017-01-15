Боуи и Коэн посмертно номинированы на Brit Awards

Музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн (оба скончались в 2016 году) посмертно номинированы на получение британской музыкальной награды Brit Awards, следует из списка, размещенного на официальном сайте премии.

Боуи номинирован в категории «Британский сольный исполнитель».

Bowie is nominated in the 2017 @brits for British Male Solo Artist and Mastercard British Album Of The Year for ★ https://t.co/tAqeTLeVkx pic.twitter.com/JDvJ1GK8ww — David Bowie Official (@DavidBowieReal) 14 января 2017 г.

Канадец Коэн представлен в номинации «Международный сольный исполнитель».

Премия Brit Awards, которую считают британским аналогом Grammy, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм и ежегодно вручается ведущим поп-исполнителям.

Отметим, что в минувшем 2016 году Дэвид Боуи стал лауреатом Brit Awards как «Британская музыкальная икона. В 1996 году Боуи получил награду за выдающийся вклад в музыку. В 1984 году он победил в категории «Лучший британский исполнитель».