Боуи и Коэн посмертно номинированы на Brit Awards

Музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн (оба скончались в 2016 году) посмертно номинированы на получение британской музыкальной награды Brit Awards, следует из списка, размещенного на официальном сайте премии.

Боуи номинирован в категории «Британский сольный исполнитель».

Bowie is nominated in the 2017 @brits for British Male Solo Artist and Mastercard British Album Of The Year for ★ https://t.co/tAqeTLeVkx pic.twitter.com/JDvJ1GK8ww