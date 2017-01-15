Патрушев отметил рост попыток кибератак на российские системы

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что в стране в последнее время фиксируется значительный рост числа попыток нанести ущерб отечественным информационным системам со стороны внешних сил.

Патрушев отметил: «Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют».

«К примеру, администрация Барака Обамы голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные интернет-серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире», – отметил секретарь российского Совбеза.

Патрушев подчеркнул, что Россия преследует цель создания системы, которая базировалась бы на общепризнанных правилах ответственного поведения государств в информационном пространстве. В качестве подтверждения востребованности такой системы Патрушев назвал принятие Генассамблеей ООН по инициативе России резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности».

Кроме того, ведется и работа на национальном уровне. В частности, в 2016 году были приняты Основы государственной политики в указанной сфере, а также Доктрина информационной безопасности, напомнил Патрушев.