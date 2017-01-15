Песков опроверг ведение переговоров о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о якобы запланированной встрече российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Песков заявил: «Пока никаких переговоров о встрече нет».

При этом Песков отметил: «Можно ожидать, что президент России поздравит господина Трампа с инаугурацией, это обычная протокольная практика. Дальнейшее же будет зависеть от них, это их решение».

Как подчеркнул представитель Кремля, главам двух государств «в любом случае придется разговаривать».

Ранее The Sunday Times написала, что встреча лидеров двух стран якобы должна состояться в ближайшие недели после инаугурации Трампа в столице Исландии Рейкьявике. Однако слухи о якобы предстоящей встрече опроверг представитель команды Трампа.