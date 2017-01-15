Песков назвал мнение Трампа о кибератаках ошибочным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что избранный президент США Дональд Трамп ошибается, допуская причастность России к хакерским атакам на серверы Демократической партии в ходе американской предвыборной кампании, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в ходе пресс-конференции 11 января Трамп заявил: «Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия. Но и другие страны, и другие люди делают это».

Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, отметил: «Веб-сайт президента России подвергается хакерским атакам сотни и порой тысячи раз в день. Некоторые из этих хакеров атакуют этот веб-сайт с территории США, с территории Китая, Индии, европейских стран и так далее. <…> Но это не приводит к тому, чтобы мы говорили: "Мы знаем, что Обама отдал это распоряжение, что Белый дом стоит за этими атаками". Если бы мы сказали так, вы бы назвали нас сумасшедшими».

Кроме того, Песков отказался воспринимать всерьез доклад разведки США, приписывающий кибератаки России: «Этот рассекреченный доклад - смешная вещь, и не более того. Прочитав его внимательно, становится понятно, что он непрофессионален. Он не содержит никаких доказательств и подтверждений, и содержит порой довольно глупые обвинения и выводы, за которыми ничего не стоит».

Представитель Кремля согласился с тем, что этот доклад недостоин американских спецслужб: «Да, мы считаем, что американские разведслужбы намного более профессиональны».

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал обвинения со стороны администрации Обамы в адрес России голословными.