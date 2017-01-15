Путина попросили одолеть коррупцию в Мексике

Президента России Владимира Путина просят принять участие в борьбе с коррупцией в Мексике. Таково содержание петиции, размещенной 14 января на сайте Change.org.

По мнению автора петиции Фреппо Советико (Freppo Sovietico), Мексике «нужен кто-то, кто в состоянии остановить этих коррумпированных мексиканских политиков, которые все раздают и воруют», поскольку страна «кровоточит от грабежа и таких крыс».

Freppo Sovietico утверждает, что расцвет коррупции в Мексике на руку сопредельным США: «Американские империалисты и ООН не делают ничего, кроме того, распространяют шокирующие новости».

Подытоживая, автор обращения отмечает: «Владимир Путин, ты нужен Латинской Америке».

На момент публикации данного материала петицию подписали более 4,9 тысячи человек.