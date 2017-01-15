В Домодедово пассажирский самолет столкнулся с погрузчиком

Самолет АН-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» столкнулся с наземным средством обслуживания воздушных судов, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Инцидент произошел в московском аэропорту Домодедово 14 января. При рулении на перроне самолет задел погрузчик. Находившиеся на борту Ан-148 не пострадали.

Рейс был задержан на 2,5 часа. В итоге пассажиры вылетели в Саратов другим бортом – самолетом Embraer-190.

По факту инцидента будет создана комиссия по расследованию причин авиационного события.