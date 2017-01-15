СМИ сообщили о сохранении Россией двух военных объектов в Сирии

После сокращения группировки войск в Сирии у России остается там два крупных военных объекта, рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

По словам собеседника агентства, речь идет об авиагруппе на базе Хмеймим и пункте базирования ВМФ в Тартусе.

На базе Хмеймим Россия сохранит мощную систему противовоздушной обороны: «От ударов с воздуха аэродром "Хмеймим" по-прежнему будут прикрывать зенитные ракетные системы С-400, а также современные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь"», – заявил источник «Интерфакса».

Что касается Тартуса, там останутся российские ЗРК и береговые комплексы: «Прикрытие с воздуха и моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и дальше будет обеспечиваться зенитно-ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами "Бастион" с крылатыми ракетами».

Напомним, после того как 29 декабря 2016 года в Сирии была достигнута договоренность о новом режиме перемирия, Россия объявила о сокращении своего военного присутствия в этой стране. В частности, российская корабельная авианосная ударная группа покидает акваторию Средиземного моря, перебазированы шесть бомбардировщиков Су-24.