Сербия пригрозила ввести войска в Косово

Президент Сербии Томислав Николич заявил, что при возникновении угрозы сербам со стороны албанцев Сербия введет войска в Косово, сообщает Reuters.

По завершении заседания сербского Совета по национальной безопасности Николич заявил: «Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой».

При этом президент Сербии подчеркнул, что его страна не стремится к конфликту или нападению, но соблюдает конституционные обязательства по защите своих граждан: «До тех пор, пока я буду в этой должности, буду стараться ни с кем не воевать, но если этого нельзя будет избежать, я как верховный главнокомандующий возьму на себя ответственность за каждое принятое решение».

Напомним, согласно Кумановскому соглашению 1999 года Сербия не имеет права держать свои войска в Косово – частично признанной республике на территории, вышедшей из-под контроля Сербии.

14 января впервые с 1999 года пассажирский поезд из Сербии не смог добраться до пункта назначения в Косово – состав был задержан на последней административной границе, поскольку косовские албанцы пригрозили остановить поезд силой. После нескольких часов ожидания утром 15 января поезд вернулся в Белград.

Инцидент с поездом и стал причиной резких комментариев президента Сербии.